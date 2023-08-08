Блінкен висловив занепокоєння тим, що ПВК «Вагнер» може використати нестабільність у Нігері

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння щодо того, що російські найманці ПВК «Вагнер» можуть скористатися нестабільністю в Нігері.

В інтерв’ю BBC, опублікованому 8 серпня, Блінкен висловив сумнів у тому, що «Вагнер» причетний до усунення нігерськими військовими президента Мохамеда Базума.

Події в Нігері «не були спровоковані Росією чи «Вагнером», – сказав Блінкен. «Але в тій мірі, в якій вони намагаються скористатися цим – і ми бачимо повторення того, що сталося в інших країнах, куди вони не принесли нічого, окрім поганих речей – це було б погано», – сказав він.

Військовий переворот у Нігері стався 26 липня. Тоді представники хунти оголосили, що усунули від влади президента республіки Мохамеда Базума, який, за їхніми словами, погано керував та не гарантував безпеку країни.

За два дні генерал Абдурахман Тчіані, який очолює президентську гвардію, оголосив себе новим головою держави.

Багато країн засудили переворот і вимагали негайно звільнити президента Базума. Крім того, Євросоюз ввів санкції проти Нігеру та зупинив фінансову підтримку країни до відновлення законного уряду. Держави ECOWAS (Економічного співтовариства країн Західної Африки) зупинили всі комерційні операції з Нігером, заморозили його активи в регіональному центральному банку та зупинили всі програми фінансової допомоги.