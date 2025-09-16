У Болгарії заарештували громадянина Росії – його судно пов’язують із вибухом у Бейруті 2020 року

У Болгарії заарештували російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна, чиє вантажне судно Rhosus пов’язане з вибухом у порту Бейрута в 2020 році, в результаті якого загинули понад 200 людей. Про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на владу Лівану та Болгарії.

За повідомленням, Гречушкіна, який має також кіпрське громадянство, затримали минулого тижня в аеропорту Софії після прибуття з Кіпру.

Майже п’ять років тому ліванський суддя видав лінією «Інтерполу» ордери на арешт Гречушкіна і капітана судна Rhosus Бориса Прокошова, також громадянина Росії.

Euronews передає, що ліванська влада готує запит про передачу Гречушкіна до Лівану. У разі відмови слідчі можуть приїхати до Болгарії, щоб допитати бізнесмена там.

4 серпня 2020 року в порту Бейрута стався вибух на складі, де кілька років зберігалося майже три тисячі тонн аміачної селітри, яка була конфіскована з судна Rhosus у 2013 році. Внаслідок вибуху загинули 218 людей і понад шість тисяч отримали поранення. Хассан Діаб, який на той момент обіймав посаду прем’єр-міністра Лівану, назвав причиною вибуху неправильне зберігання аміачної селітри.

Вибух у порту Бейрута 4 серпня 2020 року називають одним із найбільших неядерних вибухів в історії. Загинули понад 200 людей, понад 300 тисяч залишилися без даху. Більшість ліванців вважає причиною катастрофи корумпованість влади і недбалість чиновників. Вибухонебезпечний матеріал тривалий час зберігався в порту без належних заходів безпеки.











