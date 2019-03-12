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12 Березень 2019, Київ 19:04
Новини | Події

Бойовики двічі порушили нове перемир’я на Донбасі – штаб

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав

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Підтримувані Росією бойовики 12 березня двічі порушили нове перемир’я на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Українські військові розповіли, що бойовики біля Павлополя застосували міномети, а біля Авдіївки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угруповання «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 12 березня.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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