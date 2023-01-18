Авіакатастрофа в Броварах: уряд створив робочу групу для контролю розслідування

Кабінет міністрів України створив спеціальну робочу групу для контролю розслідування падіння гвинтокрилах в Броварах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



«На позачерговому засіданні Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств», – написав він у телеграмі.

Прем’єр додав, що зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила.

Крім того, Кабмін призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов’язків глави МВС. Як уточнив в ефірі національного телемарафону Ігор Клименко, він продовжуватиме очолювати Нацполіцію та буде виконувати обов’язки глави МВС.

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Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. За уточненими даними, внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждали 25 людей, з них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

У ДСНС запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.