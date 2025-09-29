Правозахисник Буткевич, який повернувся з полону Росії, став лауреатом премії Гавела

Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич, який повернувся з полону Росії, став лауреатом премії імені Вацлава Гавела.

«Для мене велика честь бути тут сьогодні, і ще більша честь отримати цю нагороду, яка так багато значить для мене і для всіх нас... Той факт, що я стою тут, також є обіцянкою того, що кожен, хто зараз перебуває в російському полоні, а також у в’язницях авторитарних режимів, буде звільнений», – сказав Буткевич під час церемонії вручення премії.

Він також додав, що бере участь у цій церемонії та отримує цю почесну нагороду не лише особисто, але й від імені українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, усіх тих, хто був позбавлений волі, підданий катуванням, нелюдському поводженню, поранений, зґвалтований або ув’язнений російськими окупантами.

Правозахисник у своїй промові також нагадав, що Україна захищає не лише свою територіальну цілісність, а й фундаментальні цінності, на яких ґрунтується співпраця, свобода та бажання жити у взаємній повазі, з гідністю та без страху.

«Користуючись цією нагодою, я звертаюся до всіх вас. Будь ласка, не забувайте про українських військовополонених. Не забувайте про українських цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, про українських дітей, незаконно викрадених Росією. Не забувайте про всіх тих, хто бореться за свободу та гідність і є репресованим та позбавленим волі в Європі чи деінде. Боріться за їхнє звільнення та допоможіть нам захистити найфундаментальніші речі, без яких ми не можемо уявити ні нашу Європу, ні наше майбутнє, ні нашу людяність», – додав він.

Разом з Максимом Буткевичем до трійки фіналістів премії цьогоріч увійшли журналістка Мзія Амаглобелі з Грузії та директор Abzas Media Улві Гасанлі з Азербайджану.

Український правозахисник, журналіст і волонтер Максим Буткевич вступив до лав ЗСУ після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, був взятий російськими військами в полон і засуджений до 13 років позбавлення волі. Його звинуватили в стрільбі у мирних жителів, він звинувачення відкидав. Буткевич понад два роки провів у російській в’язниці і в жовтні 2024 року був звільнений у результаті обміну.

Премія, названа на честь колишнього президента Чехословаччини та Чехії, письменника та правозахисника Вацлава Гавела, вручається з 2013 року, її часто присуджують людям, яких переслідує влада авторитарних країн.