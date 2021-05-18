Бутусов залишає посаду радника міністра оборони

Журналіст, головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов заявив, що складає повноваження радника міністра оборони Андрія Тарана, яку обіймав на суспільних засадах. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці 18 травня.

Бутусов пояснив своє рішення невдоволенням тим, що наразі його бачення військової реформи не може бути реалізоване. Він також вказав на «провали та недолівки» в роботі Міністерства оборони.

«Міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони Верховної Ради, такі як харчування, будівництво арсеналів, Держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами. А тим часом крадійство в армії на пальному, закупівлях, ремонтах залишається масовим явищем. Ніхто не несе відповідальності», – стверджує журналіст.

Він зазначив, що міністерство намагається вирішувати окремі проблеми – питання територіальної оборони, запровадження автоматизованих систем управління – але заявив, що навіть ці процеси блокуються через брак централізованої оборонної політики.

Крім того, Бутусов нагадав про справу «вагнерівців», критика якої, на його думку, і призвела до пропозиції йому працювати в Міноборони.

«Справа про провал спецоперації із захоплення російських терористів-«вагнерівців» не розслідується вже вісім місяців. Верховна Рада блокує створення слідчої комісії. У 2020-му сталося сім провалів спецоперації Головного управління розвідки Міноборони», – стверджує очільник «Цензор.Нет».

Він також оприлюднив свою версію військової реформи, яка передбачає, поміж іншого, 10 першочергових проєктів.

Міністерство оборони не коментувало наразі звільнення Бутусова та його заяву.

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Юрій Бутусов є головним редактором видання «Цензор.НЕТ», активно висвітлює тему збройного конфлікту на Донбасі. 8 грудня Міністерство оборони України запропонувало йому одну з посад у відомстві.

Бутусов заявив, що приймає пропозицію і чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським чи міністром оборони Андрієм Тараном. Він стверджував, що вважає пропозицію Міноборони «спробою банального підкупу». Журналіст заявив: «вони хочуть дати мені вигідну посаду, щоб я припинив про них писати. Передовсім, писати про «справу вагнерівців».

Згодом Міністерство оборони заявило про «відсутність вакансій, відповідних рівню амбіцій» Бутусова: той стверджував, що без конкурсної основи йому можуть запропонувати лише посаду міністра або його заступника.

17 грудня Міноборони все ж публічно запросило Юрія Бутусова на зустріч, після якої повідомило, що він буде радником міністра оборони на громадських засадах.