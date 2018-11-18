Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість загиблих зросла до 76 людей

У американському штаті Каліфорнія кількість загиблих в результаті лісових пожеж зросла до 76 людей.

За повідомленнями місцевої влади, п’ять тіл знайшли в суботу, 17 листопада.

Зниклими безвісти вважаються щонайменше 1300 людей.

Нинішні пожежі, які тривають із 8 листопада, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Влада штату повідомляє, що десятки тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів і житлових районів.

Раніше цього тижня місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні.12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

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