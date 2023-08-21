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Новини | Суспільство

Чернігів: Чаус заявляє про 180 постраждалих внаслідок російського удару

19 серпня російські військові завдали ракетного удару по центру Чернігова

По медичну допомогу через російський удар по Чернігову звернулися 180 постраждалих, заявив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус увечері 21 серпня.

За словами Чауса, 46 людей госпіталізували, всі вони отримують необхідну допомогу.

«Учора психологи відвідали усіх госпіталізованих, стан яких це дозволяв. Працювали і з родичами потерпілих», – заявив голова області.

Крім того, в місці удару сьогодні працювала мобільна служба Чернігівського обласного центру соціальних служб, яка надає психологічну допомогу та консультації. Чаус додав, що служба працюватиме там же й завтра в першій половині дня.

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19 серпня російські військові завдали ракетного удару по центру Чернігова. Повідомлялося про сімох загиблих і 156 постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.

Ракетний удар армії РФ по Чернігову (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ракетний удар армії РФ по Чернігову (фоторепортаж)

Виставка дронів, яка відбувалась у Чернігові 19 серпня під час влучання російської ракети «Іскандер», була «погоджена з місцевою владою», зазначила в фейсбуці Марія Берлінська, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки і проєкту «Невидимий батальон», яка була організатором виставки.

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