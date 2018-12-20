Червоний Хрест закликав Росію надати доступ до українських моряків – омбудсмен

Міжнародний комітет Червоного Хреста надіслав Росії запит, у якому закликав надати доступ до українських моряків у московських СІЗО, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Після отримання дозволу від РФ та згоди самих військовополонених моряків, вони зможуть відвідати їх. За результатами такого візиту представники МКЧХ зможуть конфіденційно проінформувати родичів щодо стану здоров’я моряків та умов їхнього утримання», – написала Денісова.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.