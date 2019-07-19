Біля Верховної Ради затриманий чоловік з гранатою – поліція

Біля Верховної Ради затриманий чоловік з гранатою, повідомила столична поліція.

«Під час патрулювання на вулиці Грушевського працівники поліції полку особливого призначення, які несуть службу у посиленому режимі, побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату і запал. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції», – заявили в поліції.

22-річного жителя Полтавської області доставили до територіального управління поліції. За попередніми даними, чоловік перебуває в розшуку за дизертирство.