Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Липень 2019, Київ 00:39
Новини | Події

Біля Верховної Ради затриманий чоловік з гранатою – поліція

Поліція: затриманий чоловік перебуває в розшуку за дизертирство

Дивитись коментарі

Біля Верховної Ради затриманий чоловік з гранатою, повідомила столична поліція.

«Під час патрулювання на вулиці Грушевського працівники поліції полку особливого призначення, які несуть службу у посиленому режимі, побачили чоловіка, котрий підозріло поводився, а відтак вирішили з ним поспілкуватися. Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату і запал. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції», – заявили в поліції.

22-річного жителя Полтавської області доставили до територіального управління поліції. За попередніми даними, чоловік перебуває в розшуку за дизертирство.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG