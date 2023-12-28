У Чорному морі чергують вже 6 кораблів РФ

У Чорному морі станом на ранок 28 грудня на чергуванні перебувають шість російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. Згідно з наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі – три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про чотири російські кораблі на чергуванні в Чорному морі. А за день до цього, після удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, внаслідок якого, за даними української сторони, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», російських кораблів на чергуванні в Чорному й Азовському морях не було.

Після згаданого удару міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту.

«Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі», – написав Шаппс у соцмережі X.

27 грудня речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») заявив, що кількість великих десантних кораблів російського флоту, які залишаються у Чорному морі, «добре відома» Збройним силам України: нині їх шість одиниць, при цьому ще сім суден виведені з ладу Силами оборони.