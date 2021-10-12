Київ: ексглава Апеляційного суду АРК заявив, що не скоював держзраду

Колишній голова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук стверджує, що не скоював державну зраду, в якій його звинувачує українське слідство. Про це він заявив на засіданні Печерського районного суду Києва 11 жовтня, повідомляє Бюро судової інформації з посиланням на аудіозапис, зроблений журналістом Костянтином Реуцьким під час судового засідання.

Як пише видання, захист обвинуваченого долучив до матеріалів справи скріншот з сайту так званого «парламенту Криму», на якому Чорнобук внесений до списку персон нон-грата. На думку сторони захисту, це свідчить про нібито нелояльність обвинуваченого окупаційної влади.

«22 квітня 2014 року незаконно створеною «Верховною Радою Республіки Крим» було розміщено перелік осіб нон-грата. Туди увійшли всі, депутати, високопосадовці, які виступали проти незаконної анексії Криму. Під номером 317 там знаходиться Чорнобук Валерій Іванович. Це підтверджує, що він не причетний до всіх злочинів, які йому інкримінують», – заявив адвокат Костянтин Грицишен.

Сторона обвинувачення ж наполягає, Чорнобука звинувачуюють у діях, що мали місце у березні 2014 року: сприяння переходу кримських суддів на законодавство Росії. Суддя Віта Бортницька запитала Чорнобука, чи дійсно він говорив ЗМІ, що сприятиме переходу кримських судів на судочинство за російським законодавством?

«Так, я говорив на цих відеозаписах. Але говорив при певних обставинах, при певному монтажі цих відеозаписів. У мене є десяток експертиз про те, як це відбувалося, за яких обставин і це монтувалось», – стверджує Чорнобук.

Що саме він має на увазі під «певними обставинами», обвинувачений не пояснив.

У прокуратурі АРК і Севастополя проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили, що на минулому засіданні суду у справі Чорнобука «закінчили досліджувати письмові докази сторони обвинувачення і перейшли до письмових доказів сторони захисту».

Суддю затримали 3 листопада 2018 року в Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня 2018 року провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.