Тисячі людей вимагали відставки влади у Чорногорії

Понад десять тисяч людей вийшли на вулиці столиці Чорногорії, Подгориці, 2 березня, вимагаючи відставки президента Міла Джукановича і його уряду через звинувачення в корупції.

Люди скандували «Міло – злодій». Демонстранти, серед яких – громадські активісти, блогери і журналісти, заявляють, що вони не пов’язані з політичними партіями. Опозиційні політики дистанціювалися від протестів.

Це четверта така акція за останні чотири місяці.

Протести почалися після того, як колишній ключовий союзник Джукановича Душко Кнежевич звинуватив президента і його владну «Демократичну партію соціалістів» у неправомірних фінансових відносинах і корупції. Джуканович усе заперечує.

Перед цим влада звинуватила колишнього банкіра Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і той утік з країни.

На президентських виборах 15 березня минулого року 56-річний Джуканович набрав майже 54 відсотки голосів виборців, ставши таким чином удруге президентом країни.

Колишній комуніст, він став наймолодшим прем’єр-міністром у Європі 1991 року, коли йому було 29 років. Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі й корупцію.