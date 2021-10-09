Майже 150 тисяч українців вакцинували від COVID-19 минулої доби

В Україні минулої доби проти COVID-19 вакцинували ще 148 735 людей. Одну дозу отримали майже 74 тисячі людей, повністю імунізовані – понад 74,7 тисячі, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 7,5 мільйонів людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – більше ніж шість мільйонів.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.