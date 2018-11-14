У Севастополі підірвуть німецьку авіабомбу часів другої світової війни

У селі Камишли в Нахімовському районі окупованого Севастополя 15 листопада фахівці проведуть операцію зі знешкодження німецької авіабомби SD-50 часів другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба російського уряду міста.

Як зазначили рятувальники, бомбу не можуть транспортувати у безпечне місце через стан і тип детонатора.

«При цьому радіус розльоту осколків при підриві авіабомби може скласти 600 метрів, а радіус руйнівної дії 200 метрів», – розповіли у прес-службі.

У операції задіяні різні рятувальні та правоохоронні відомства окупованого півострова.

«Крим.Реалії», проект Радіо Свобода, зазначає, що у місті і загалом на території Криму нерідко знаходять снаряди часів другої світової війни.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!