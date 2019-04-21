ЦВК оприлюднила перші результати другого туру виборів президента України

Центральна виборча комісія почала оприлюднювати перші дані за результатами другого туру виборів президента України.

Згідно з повідомленням, на даний час опрацьовані 2,33% протоколів по Україні. Перемагає, за цими даними, Володимир Зеленський (70,36%), чинний президент Петро Порошенко набирає 27,29% голосів виборців.

Активність виборців, станом на 20:00, за попередніми даними, склала 62,24%.

Як свідчать дані національного екзит-полу, наведені станом на 18:00, шоумен Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента України, набираючи 73,2% голосів виборців.

За чинного президента України Петра Порошенка, за цими даними, проголосували 25,3% виборців.

Ще 1,5 % виборців повідомили, що викреслили обох кандидатів або зіпсували бюлетень.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і готовий привітати свого опонента. Порошенко наголосив, що залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.