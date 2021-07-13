Головне на ранок: звільнення голови фракції «Голос», виїзне засідання РНБО, протести на Кубі

Народні депутати «Голосу» звільнили голову фракції, Ангела Меркель обіцяє, що Україна залишиться транзитною країною, Олексій Данілов анонсував виїзне засідання РНБО, на Кубі тривають акції протесту, в Іраку сталася пожежа в COVID-ізоляторі.

Рішення «давно назріло»: Стефанишина про заяву щодо звільнення голови фракції «Голос»

Увечері 12 липня Ольга Стефанишина заявила, що фракція партії «Голос» звільнила Ярослава Железняка з посади голови фракції. За словами парламентарки, виконувачем обов’язків голови фракції став Роман Костенко. Сам Железняк, втім, стверджує, що кількості голосів для його звільнення замало голосів. Він вказав на те, що для призначення голови фракції потрібно 14 голосів. У коментарі Радіо Свобода Стефанишина запевнила, що звільнення Железняка відбулося у відповідності до законодавства.

Україна є і залишається транзитною країною, навіть якщо добудують «Північний потік-2» – Меркель

Україна залишиться транзитною країною, навіть якщо буде завершене будівництво «Північного Потоку-2», заявила на брифінгу з нагоди зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. «З українського боку тут є великі побоювання. Ми серйозно сприймаємо ці побоювання. Ми цю тему сьогодні ввечері і надалі будемо обговорювати», – сказала вона. Канцлер зазначила, що питання газогону також буде на порядку денному під час її візиту до Сполучених Штатів.

Данілов анонсував виїзне засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував перше виїзне засідання РНБО, що має відбутися в одному з регіонів України. Частина питань буде стосуватися саме цього регіону, порядок денний уже ухвалений, сказав він, але що це буде за регіон, не уточнив. Данілов відмовився уточнити, в якому саме регіоні це буде відбуватися, і повторив, що про це «завтра стане відомо». Питання санкцій, зокрема щодо громадян України, були останнім часом одними з головних на засіданнях РНБО.

Протести на Кубі: США закликають Гавану «почути свій народ»

Президент США Джо Байден закликав комуністичну владу Куби почути вимоги демонстрантів, які попереднього дня, 11 липня, вийшли на вулиці, вимагаючи покласти край репресіям і бідності в цій країні. «Ми підтримуємо кубинський народ і його гучний заклик до свободи і звільнення з-під тяжкого ярма пандемії і десятиліть репресій і економічних страждань, у які їх загнав авторитарний режим Куби», – мовиться в заяві Байдена. Він закликав кубинський режим «почути свій народ і задовольнити його потреби в цей життєво важливий час, а не продовжувати збагачуватися далі».

Понад пів сотні людей загинули в пожежі в COVID-ізоляторі в Іраку

Щонайменше 52 людини загинули внаслідок пожежі, спричиненої вибухом кисневого балона в ізоляторі для хворих на COVID-19 у лікарні на півдні Іраку. Речник місцевого органу охорони здоров’я заявив 13 липня, що внаслідок пожежі в місті Ен-Насірія було вилучено 52 тіла, врятовані 22 людини. Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з міністрами та наказав заарештувати місцеваих керівників органів охорони здоров’я та цивільної оборони, включно з завідувачем ізолятора, йдеться в офіційному повідомленні.