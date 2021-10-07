Головне на ранок: меморіальні заходи у Бабиному Яру, НАТО скоротило місію в Росії, випадок поліомієліту у дитини

Меморіальні заходи відбулися на території заповідника «Бабин Яр», уряд виділив кошти на рекламу вакцинації, в Україні виявили випадок поліомієліту у дитини, НАТО вдвічі скоротило свою місію у Росії, Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії.

В Бабиному Яру відбулися жалобні заходи за участі Зеленського, Герцога та Штайнмаєра

6 жовтня у Києві відбулася церемонія вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру. У жалобних заходах на території національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» брали участь президент України Володимир Зеленський, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Зеленський у своїй промові назвав трагедію Бабиного Яру спільною для єврейського та українського народів. Він також нагадав про те, що незабаром в урочищі буде створено Меморіальний комплекс і Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр».

Уряд виділив 25 млн гривень на рекламу вакцинації

Уряд України виділив 25 мільйонів гривень з бюджету на інформаційну кампанію щодо вакцинації від COVID-19 на телебаченні. Відповідну постанову ухвалили на засіданні 6 жовтня. Глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що наявної реклами у межах соціальної квоти недостатньо для масового інформування населення. В уряді нагадали, що з березня по серпень 2021 року на телебаченні було розміщено шість відеороликів з інформацією про вакцинацію від COVID-19 у межах соціальної квоти та партнерства.

В Україні офіційно підтверджено випадок поліомієліту в маленької дитини – МОЗ

В Україні зафіксували та підтвердили випадок паралічу, який був зафіксований у півторарічної дитини з Рівненської області, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Там зазначили, що хвороба викликана дериватом вакцинного штаму поліовірусів другого типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання. Повідомляється, що наразі триває пошук контактних осіб, збір та аналізи їхніх біоматеріалів, детальне вивчення обставин справи.

НАТО вдвічі скоротило місію Росії в альянсі

НАТО вдвічі скоротило місію Росії при Північноатлантичному союзі після того, як з’ясувалося, що восьмеро членів російської дипломатичної команди належать до московських спецслужб. Ми також можемо підтвердити, що скоротили кількість позицій, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО, – до 10 (із 20– ред.)», – заявив Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) офіційний представник альянсу, який надав коментар на умовах анонімності. Посадовець НАТО також вказав, що «політика НАТО щодо Росії залишається послідовною.

Українська стала офіційною мовою муніципалітету в Бразилії – СКУ

Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Закон із таким рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні 5 жовтня, повідомили 6 жовтня у Світовому конгресі українців. Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно», – йдеться в повідомленні. У міській раді Тернополя, що є містом-побратимом Прудентополісу, повідомили, що автором документу є адвокат, керівник Українсько-Бразильської центральної репрезентації, віцепрезидент Світового конгресу українців Віторіо Соротюк.