Головне на ранок: смерть депутата Полякова, відставка Разумкова, «Нобель» з літератури

Верховна Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова, став відомий лауреат цьогорічної Нобелівської премії з літератури, МОЗ затвердив перелік організацій, де щеплення обов’язкове, Європарламент закликав запровадити нові санкції проти Білорусі, помер народний депутат Антон Поляков.

Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова

Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»). Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів. Голосування щодо нового голови парламенту має відбутися у п’ятницю, 8 жовтня.

Нобелівським лауреатом з літератури став Абдулразак Ґурна

Лауреатом Нобелівської премії з літератури став британсько-танзанійський письменник Абдулразак Ґурна. Нобелівський комітет відзначив «його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами». Абдулразак Ґурна народився в 1948 році на Занзібарі, який тоді був британською колонією, в родині мусульман арабського походження. Упродовж тривалого часу живе у Великій Британії, є професором Кентського університету, літературознавцем-дослідником англомовної постколоніальної літератури.

МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. «Обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності», – йдеться в повідомленні МОЗ. Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації, зазначили у відомстві.

Європарламент закликав ЄС ухвалити п’ятий пакет санкцій проти влади Білорусі

Європарламент ухвалив резолюцію про ситуацію в Білорусі із закликом ухвалити п’ятий пакет санкцій проти влади Білорусі. Нові обмежувальні заходи пропонується зосередити на фізичних і юридичних особах, причетних до репресій в Білорусі і незаконному переміщенню людей через кордони. Депутати Європарламенту зазначили, що раніше запроваджені економічні санкції надали тільки частковий ефект на режим Олександра Лукашенка. У зв’язку з цим запропоновано посилити адресні економічні санкції, в тому числі проти підприємств, що фінансують білоруську владу. Влада ЄС також закликала обмежити виділення фінансової допомоги Білорусі і заморозити будь-яку співпрацю.

Депутата Полякова знайшли мертвим – поліція

Народного депутата, члена депутатської групи «За майбутнє» Антона Полякова знайшли мертвим, правоохоронці встановлюють обставини його смерті, повідомили у Нацполіції України вранці 8 жовтня. За даними поліції, попередньо правоохоронці встановили, що Полякову стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі «швидкої», але констатували смерть. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з приміткою «природна смерть», додали у поліції.