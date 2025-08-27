Прем’єрка Данії попросила вибачення за програму стерилізації в Гренландії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попросила вибачення у жінок Гренландії за державну програму обмеження народжуваності серед ескімосок. «Ми не можемо змінити те, що сталося. Але ми можемо взяти на себе відповідальність», – ідеться в поширеній 27 серпня офіційній заяві.

Разом із Фредеріксен вибачення приніс голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен. «Ми визнаємо, що ця історія є джерелом гніву та горя для багатьох гренландців та багатьох сімей у Гренландії», – цитує його DK.

Програма стерилізації ескімосок існувала в Гренландії з 1960-х років, більшість випадків сталася до середини сімдесятих. Лікарі встановлювали внутрішньоматкові протизаплідні спіралі жителькам острова, часто не попереджаючи їх про це і не отримуючи їхньої згоди.

За перші п’ять років дії програми такої контрацепції зазнало близько половини жіночого населення Гренландії фертильного віку. У деяких випадках спіралі встановлювали вже 12-річним дівчаткам. Це відбувалося на тлі політики «данізації» острова – заселення його данцями та витіснення ескімоського населення та культури.

У 2022 році уряд ініціював розслідування програми, воно має бути завершене до 1 вересня цього року. 143 жінки позиваються до суду на державу, вимагаючи компенсацію в сумі приблизно 6,7 мільйона доларів. Колишній прем’єр-міністр Гренландії Муте Боуруп Егеде назвав програму стерилізації «геноцидом».

У Данії з 1929 року діяв закон, що дозволяє уряду стерилізувати «морально непридатних» до батьківства дітей, розповідала DK. За цією програмою до 1967 року було стерилізовано щонайменше 11 тисяч жителів і жительок Данії – в тому числі злочинці, люди з психіатричними діагнозами, молодь, звинувачена в «асоціальній поведінці» та школярі з низькою успішністю. Останні випадки зафіксовані в 1972 році.