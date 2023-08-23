Данілов відповів данському режисеру фон Трієру: «трагедія, коли митець обирає бік ката»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов відповів данському режисеру Ларсу фон Трієру, який став на захист росіян – «Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни є вбивцями».



«Війна – це не фільм, де актори грають життя і смерть. За кожним живим російським терористом стоїть мертвий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає бік ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни є вбивцями», – написав він у твіттері.

Данілов порадив режисеру уявити, що, наприклад, у його місто щодня летять російські ракети.

«Проста порада відомому режисеру: уявіть, що у ваше місто щодня летить російська ракета, батька чи матір убили, онука вивезли в Росію, а перед цим російський мародер зґвалтував його дружину, спаливши свій будинок. У цьому випадку абстракція лицемірного «гуманізму» набуває зовсім інших рис – реального, а не вигаданого життя», – додав секретар РНБО.

Напередодні данський режисер Ларс фон Трієр опублікував в інстаграмі звернення до президентів України та Росії, а також прем’єрки Данії.



«До речі: пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): «Життя росіян також важливі!», – написав режисер.

Днями український президент Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Данію, влада цієї країни заявила про намір передати Києву 19 сучасних винищувачів F-16, про які давно просила Україна.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні «ближче до Нового року». Крім того, Фредеріксен та Зеленський зробили спільне фото у винищувачі F-16, ймовірно, саме це фото мав на увазі режисер.