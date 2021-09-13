Головне на ранок: загострення на Донбасі, «Талібан» і нові правила в освіті жінок, Джокович не виграв на US Open

Останніми днями на Донбасі спостерігається загострення бойової ситуації; Офіс генпрокурора взяв під свій контроль хід розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця; Жінкам в Афганістані дозволятимуть навчатися в університетах лише у розділених за статтю групах.

Минула доба на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

Один український військовий загинув, ще троє зазнали осколкових поранень внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За даними штабу ООС, протягом 12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Нью-Йорка, Невельського, Верхньоторецького, Причепилівки, Катеринівки, Зайцева, Золотого-4. Обстріли велися зі станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру, повідомили в пресцентрі ООС.

Станом на 7:00 13 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: в районі населеного пункту Зайцеве українські позиції були обстріляні з гранатометів різних систем.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли станом на ранок 13 вересня не повідомляє, угруповання «ЛНР» звинувачує ЗСУ в одному обстрілі своїх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Офіс генпрокурора взяв під контроль розслідування смерті судді Печерського суду Києва

Офіс Генерального прокурора повідомив, що взяв під свій контроль хід розслідування смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.

Як повідомила пресслужба відомства 12 вересня, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті судді за статтею «умисне вбивство», здійснює Київська обласна прокуратура.

«За попередніми даними слідства, подія сталася 11 вересня поточного року у селі Погреби Броварського району Київської області. Наразі тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються всі обставини події та призначено комплекс експертиз», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

Про те, що в селі Погреби під Києвом виявили тіло судді одного зі столичних судів, у поліції підтвердили 12 вересня.

Причини смерті, а також імені судді чи того, в якому зі столичних судів він працював, у поліції не уточнили.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця, який вів, зокрема, судовий процес у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

На сайті Печерського райсуду з’явилося «термінове повідомлення», в якому вказано, що судові засідання у справах під головуванням судді Писанця з 13 вересня не відбудуться і знімаються з розгляду без наступної дати.

У суді не уточнюють, із чим пов’язаний такий крок.

«Талібан» встановив обмеження для жінок на навчання в університетах Афганістану

Жінкам в Афганістані дозволятимуть навчатися в університетах лише у розділених за статтю групах, ісламське вбрання буде обов’язковим, заявив член нового уряду «Талібану».

Абдул Бакі Хакані виклав нову політику на пресконференції в Кабулі, через кілька днів після того, як таліби сформували уряд, що складається виключно з чоловіків.

«Ми не дозволимо хлопцям і дівчатам навчатися разом», – сказав він. За словами Хакані, у класі повісять завісу, щоб розділити студентів і студенток, де це необхідно, а навчання також можна проводити за допомогою трансляцій.

Хаккані сказав, що хіджаби для студенток будуть обов’язковими, але не уточнив, чи означає це хустки на голову чи повне закриття обличчя.

Класні кімнати, розділені завісами, вже були помічені в багатьох місцях після розпаду підтримуваного Заходом уряду і захоплення влади в Афганістані талібами в середині серпня.

Міжнародна спільнота стежить за тим, наскільки дії талібів відрізняються від їхнього першого перебування при владі наприкінці 1990-х років. Тоді дівчатам і жінкам була недоступна освіта і їх виключили з суспільного життя.

У «Талібані» заявляють, що змінилися, зокрема в своєму ставленні до жінок.

Медведєв переміг Джоковича у фіналі US Open

Російський тенісист Даніїл Медведєв переміг у фіналі відкритого чемпіонату США з тенісу, обігравши серба Новака Джоковича у трьох сетах із рахунком 6-4, 6-4, 6-4.

Таким чином Медведєв здобув першу перемогу в турнірі серії Grand Slam і завадив Джоковичу стати першою людиною після Рода Лейвера в 1969 році, який зміг здобути всі чотири великі титули в одному сезоні.

Після матчу Джокович і Медведєв на кілька секунд обійнялися біля сітки, перш ніж Джокович сів на стілець і накрив голову й обличчя рушником, приховуючи потік емоцій.

Під час церемонії вручення трофею 34-річний Джокович привітав Медведєва, сказавши: «Якщо є хтось, хто заслуговує на титул Grand Slam зараз, то це ти».

Він також подякував фанам у Нью-Йорку за підтримку на корті.

Медведєв заявив, що вважає Джоковича «найкращим тенісистом в історії».