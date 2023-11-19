Депортований із Маріуполя підліток перебуває за межами Росії – ЗМІ

17-річний українець Богдан Єрмохін, депортований із окупованого Маріуполя до Росії, залишив цю країну, повідомило видання «Верстка» зі слів самого Єрмохіна та його адвоката. Нині підліток перебуває у Білорусі разом зі своїм піклувальником – старшою сестрою.

Ще 13 листопада, зазначає «Верстка», Єрмохін писав в інстаграмі, що, попри заяви російської влади про те, що йому дозволять виїхати з Росії, про майбутню поїздку йому, як і раніше, нічого не було відомо.

Богдан Єрмохін, сирота з Маріуполя, після окупації міста російськими військами був вивезений спочатку до Донецька, а згодом до Підмосковʼя, де його передали під опіку російської родини. Йому оформили російське громадянство, але він зберіг громадянство України.

Єрмохін неодноразово заявляв, що хоче повернутися в Україну, де його законним представником може виступати доросла сестра. У березні він намагався втекти в Україну через Білорусь, але його затримали. Російська влада посилалася на те, що як неповнолітній він не може сам вирішувати, де йому жити. Історія Єрмохіна набула резонансу після того, як підліток отримав повістку з вимогою стати на облік у російському військкоматі.

Єрмохін звертався до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. Від надання йому в Росії квартири як дитині-сироті він офіційно відмовився. Російська уповноважена Марія Львова-Бєлова заявляла, що працюватиме над усуненням перешкод для повернення підлітка на батьківщину.