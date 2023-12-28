У Дніпрі невідомі розбили пам’ятну дошку «кіборгу» на позивний Сім’янин

У Дніпрі невідомі розбили пам’ятну дошку оборонцеві Донецького аеропорту Андрію Широкову на позивний Сім’янин.

Як розповіла Радіо Свобода вдова загиблого бійця Ганна Счасна-Гарус, це сталося в ніч на 28 грудня. За словами жінки, меморіальний знак був встановлений її власним коштом на будівлі залізничного коледжу, де навчався її чоловік, п’ять років тому.

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«Поліція оглянула місце події, сказали, що там було два удари, нанесені згори. Тобто це не випадковість. Тобто не діти бавилися, це не так просто зробити. Ми навмисне встановлювали цю табличку високо, аби не допустити вандалізму. Я переконана, що це був акт вандалізму, там треба було щось підставити, щоб дістати до таблички. Не важливо, скільки я витратила, 5 чи 7 тисяч гривень, робота майстра, але питання не в цьому. Питання – в повазі. А ще – у відсутності камери спостереження, яка б могла зафіксувати злочин», – сказала Ганна Счасна-Гарус.

Поліція прийняла заяву про злочин, яку подало керівництво коледжу.

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Таку ж заяву планує написати й вдова загиблого. Вона також каже, що бойові побратими її чоловіка пропонують організувати збір коштів на нову дошку.

2018 року в Дніпрі відкрили пам’ятну дошку оборонцеві Донецького аеропорту Андрію Широкову на позивний Сім’янин.

Ганна Счсна-Гарус – вдова загиблого, мати п’ятьох дітей, в тому числі прийомних, волонтерка.