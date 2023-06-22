У Дніпрі зберігається перевищення деяких речовин – Херсонська ОВА

У Дніпрі зберігається перевищення деяких речовин, повідомляє у телеграмі Херсонська ОВА.

«Екологи провели чергове дослідження якості води. Проби були відібрані в районі Антонівського залізничного мосту. Результати показали перевищення заліза загального в 2,4 раза, завислих речовин – у 1,36 раза», – йдеться у повідомленні.

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Днями у МОЗ заявили, що у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей щонайменше 30% відібраних із поверхневих водойм та зон рекреації проб води не відповідають гігієнічним нормам.

Ще 14 червня у МОЗ попередили, що в поверхневих водоймах через руйнування Каховської гідроелектростанції зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчів не можна.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби відбулося, найімовірніше, через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ.