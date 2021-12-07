У громадському транспорті Дніпра скасували «погодинні» пільги на проїзд

У громадському транспорті Дніпра відновили пільги на проїзд, які обмежували після переходу області в «червону» епідеміологічну зону, з 18 жовтня. Рішення ухвалила 7 грудня міська спеціальна комісія.

Також скасували пункт щодо перевезення пасажирів за кількістю сидячих місць. Тепер до салону можна брати й стоячих пасажирів – 50% від розрахункової кількості стоячих місць.

З 7 грудня Дніпропетровщина та ще кілька областей України перейшли до «жовтої» зони, деякі карантинні обмеження послабили. Тепер відвідувати непродуктові магазини, торгові центри, спортзали, кінотеатри, ресторани та кафе можна і з «жовтим» сертифікатом про вакцинацію, тобто маючи одну дозу щеплення.

Хоча б одну дозу СОVID-щеплення повинні мати й працівники закладів, раніше від них вимагали повної вакцинації.

Альтернатива – негативний ПЛР-тест на коронавірус або довідка про одужання.

У Дніпрі з 18 листопада діяли обмеження на проїзд у громадському транспорті для пільговиків. Користуватися громадським транспортом безплатно можна було тільки з 10-ї до 15-ї години.

Рішення про обмеження пільг у громадському автотранспорті міська спецкомісія вже ухвалювала 24 березня нинішнього року: через посилення карантину пільговики могли їздити за пільгами в громадському транспорті тільки з 10:00 до 15:00.

Але 7 квітня суд у Дніпрі задовольнив позов учасника бойових дій на Донбасі В’ячеслава Гаркуші й визнав протиправним рішення про «погодинні» пільги.