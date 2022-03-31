Ракетні удари по Дніпропетровщині: дві людини загинули, 5 – поранені

У Дніпропетровській області російські військові завдали ракетних ударів по військовій частині, внаслідок чого двоє людей загинули, п’ятеро поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю і склад із пальним… Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею», – йдеться в повідомленні.

Поранених доправили до лікарні. Інших подробиць Резніченко не навів.

Генеральний штаб ЗСУ раніше заявляв, що російські військові продовжують «підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру і житлові квартали українських міст», концентруючись при цьому на сховищах пального, з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.