На військовій базі російських гібридних сил поранили 15-річну дівчинку – ОБСЄ

На військовій базі в окупованій Вознесенівці Луганської області (Червонопартизанськ до декомунізації – ред.) зазнала вогнепального поранення 15-річна дівчинка, повідомляє місія ОБСЄ у звіті від 17 травня.

Інцидент стався ще 18 квітня, угруповання бойовиків про нього не повідомляли.

«27 квітня медики лікарні в н.п. Довжанськ (кол. Свердловськ; непідконтрольний урядові, 60 км на південний схід від Луганська) сказали спостерігачам, що 18 квітня дівчинку (15 років) госпіталізували з вогнепальним пораненням шиї та травмою хребта. Згодом її перевели до лікарні в н.п. Луганськ (непідконтрольний урядові). 14 травня у Вознесенівці чоловік (30–39 років), який представився батьком пораненої дівчинки, розповів команді СММ, що 18 квітня його донька разом із деякими друзями навідувала знайомого на об’єкті військового типу у Вознесенівці. За його словами, був здійснений постріл і дівчинка зазнала поранення, згодом її госпіталізували», – йдеться у звіті.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.

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