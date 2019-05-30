На Донбасі поранений український військовослужбовець – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з початку доби через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі поранень зазнав один військовослужбовець Збройних сил України.

Повідомляється, від початку доби підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 міліметри», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілі упродовж 30 травня селищ Голубівське, Сентянівка та Донецьке. Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах пишуть, що українські військові обстріляли два селища в Новоазовському районі.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.