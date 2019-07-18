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18 Липень 2019, Київ 07:40
Новини | Політика

Бойовики на Донбасі стріляли 15 разів минулої доби і жодного разу від початку поточної – штаб ООС

Через обстріли втрат з боку ЗСУ не зафіксовано

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У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь в бік позицій українських військових на Донбасі напередодні і жодного разу не порушили режим тиші з початку поточної доби.

Згідно з повідомленням минулої доби бойовики, зокрема, один раз стріляли із забороненого Мінськими угодами важкого озброєння.

«Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

Через обстріли втрат з боку ЗСУ не зафіксовано, заявили українські військові.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ минулої доби тричі відкривали вогонь по територіях, захоплених бойовиками. Ресурси бойовиків угруповання «ДНР» інформації щодо обстрілів не вказують.

/**/ /**/ /**/ Плакат на акції протесту проти агресії Росії стосовно України. Вашингтон, 6 березня 2014 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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