Ситуація на Донбасі – 3 обстріли і 1 поранений військовий

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про поранення українського військовослужбовця під час обстрілів 1 березня. За даними штабу, за період з 00:00 до 18:00 цього дня українські позиції на Донбасі підтримувані Росією бойовики обстріляли тричі.

Згідно з повідомленням, бойовики відкривали вогонь в районах населених пунктів Піски, Новолуганське та Шуми.

«Над однією з наших позицій військовослужбовці Об'єднаних сил зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії», – повідомили у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі Верхньоторецького поблизу Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» про обстріли впродовж дня не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.