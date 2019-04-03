Штаб ООС: від початку доби 3 квітня обстрілів на Донбасі не було

Від початку доби 3 квітня обстрілів на Донбасі не було, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Водночас, за цими даними, минулої доби підтримувані Росією сили 15 разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого двоє військових загинули, ще двоє були поранені.

За даними штабу, обстріли велися, зокрема, із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Були обстріляні українські позиції біля населених пунктів: Верхньоторецьке, Широкине, Авдіївка, Гнутове, Водяне, Новозванівка, Попасна, Катеринівка.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир'я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.