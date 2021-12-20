Військові зафіксували два обстріли минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 19 грудня два рази порушили режим припинення вогню, один із яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли зафіксували неподалік Новозванівки, де вогонь вівся з артилерії калібру 122 мм і в напрямку Світлодарська, де бойовики здійснили обстріл із великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військових внаслідок обстрілів немає, повідомили у пресцентрі.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 20 грудня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.