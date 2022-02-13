Бойовики здійснили чотири обстріли на Донбасі – штаб ООС

Російські гібридні сили чотири рази порушили режим «тиші» на Сході України упродовж дня 13 лютого, повідомила пресслужба Об’єднаних сил.

Поблизу Катеринівки бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У бік українських позицій неподалік Водяного вівся обстріл зі стрілецької зброї. Неподалік Мар’їнки бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» про бойові дії 13 лютого не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.