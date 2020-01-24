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24 січня 2020, Київ 08:58
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 23 січня – ООС

Позиція бійців ЗСУ біля Авдіївки неподалік від Донецька, 1 лютого 2017 року

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Один український військовий поранений на Донбасі 23 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, минулої доби підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Донецька, Старомихайлівки та Пікуз. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 23 січня.

У чому воює українська армія? Справа про бронежилети
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У чому воює українська армія? Справа про бронежилети

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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