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31 грудня 2020, Київ 09:09
Новини | Події

Бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню 30 грудня – ООС

Лопати та відстріляні гільзи від кулемету на передових позицій української армії біля селища Богданівка Донецької області, 26 вересня 2019 року

Контрольовані Росією сили п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 30 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії впродовж 30 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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