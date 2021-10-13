Минула доба на Донбасі: 6 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив вранці 13 жовтня пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Зайцева, Новозванівки, Кримського, Причепилівки, Красногорівки, Мар’їнки, велися вони зі стрілецької зброї, з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, із мінометів калібру 82 мм, йдеться в повідомленні,

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, заявили у пресцентрі ООС.

«На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – додали у штабі.

Станом на 7:00 13 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.