Минула доба на Донбасі: 7 порушень, двоє військових поранені

Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі, повідомив вранці 23 листопада пресцентр Операції Об’єднаних сил. Військові перебувають у лікарні. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий, повідомили у пресцентрі.

За даними українських військових, підтримувані Росією бойовики минулої доби сім разів порушили режим припинення вогню, три з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли зафіксували поблизу Попасної, Причепилівки, Лебединського, Кам’янки, Павлополя.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, станом на 7:00 23 листопада порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 23 листопада не наводить, угруповання «ЛНР» заявляє про один обстріл.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.