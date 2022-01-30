На Донбасі другу добу поспіль порушень не зафіксовано – штаб ООС

Другу добу поспіль на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» не зафіксовано, повідомили вранці 30 січня в пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«Упродовж минулої доби, 29 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» заявили про три обстріли їхніх позицій із боку ЗСУ минулої доби (перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо), угруповання «ЛНР» інформації про обстріли не наводить.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході «бойової обстановки» загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.