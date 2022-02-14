Військові зафіксували 6 порушень режиму тиші на Донбасі минулої доби – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі здійснили шість порушень режиму припинення вогню, одне з яких було із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив вранці 14 лютого пресцентр операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували біля Катеринівки, Водяного, Мар’їнки, велися вони зі станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм.

Крім того, за повідомленням, на Донеччині й Луганщині зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військових внаслідок обстрілів немає, додали у штабі.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 14 лютого порушень режиму припинення вогню не було, кажуть військові.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли станом на ранок 14 лютого не заявляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.