Радіо Свобода Weekly: чи збулись прогнози Путіна і чого чекати зараз?

Все збулося. 15 років тому Путін розповів про те, що зробить зараз

Рівно 15 років тому, 10 лютого 2007 року президент Росії Володимир Путін виступив зі своєю відомою промовою на конференції з безпеки в Мюнхені. Тоді ця промова здавалася дуже жорсткою, а експерти оцінили її як історичну, що окреслює новий курс Москви на конфронтацію з Заходом. Радіо Донбас.Реалії коротко розповідає про зміст тієї промови – що з неї збулося за ці роки, й чого ще чекати? Читайте у матеріалі.

Європа готова до різкої відповіді Путіну – прем'єрка Литви

На Заході досі є ті, хто гадає, що Володимир Путін блефує. Насправді російський президент може вторгнутися в суверенну державу посеред білого дня у 21-му столітті. Це довело вторгнення Росії у Грузію в 2008 році та окупація Криму в 2014-му. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловила прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

Вона прибула до Києва на тлі безпрецедентної концентрації російських військ на кордоні з Україною, щоб засвідчити підтримку Україні з боку Литви. Яку оборонну зброю Литва передасть Україні? Чому деякі країни блокують постачання зброї? Чи готова Литва до провокацій з боку Олександра Лукашенка? Чому Литва бойкотує Олімпіаду в Китаї? На ці та інші запитання Інґріда Шимоніте відповіла у програмі «Суботнє інтерв’ю». Дивіться ↓

Чому поїзди в Україні їздять так повільно?

Потяги «Укрзалізниці» – повільні. На 32 тисячах ділянок по всій країні встановлене обмеження швидкості. Це – запобіжник проти аварій. Одна з головних небезпек – зношене залізничне полотно.

При цьому протяжність колій, які потребують ремонту, не зменшується, а зростає. У чому причина?

Як виявило розслідування «Схем», дорогі імпортні машини австрійського виробника Plasser&Theurer, закуплені залізницею для ремонту колій, через неналежне обслуговування виходять в ладу, але ці дані непублічні. Для ремонту техніки бракує запчастин, тому робітники змушені самостійно купувати частину деталей на базарах.

При цьому «Укрзалізниця» офіційно через тендери витрачає на придбання запчастин та ремонту цієї колійної техніки сотні мільйонів гривень. На що йдуть ці гроші державної компанії? Хто винен у ситуації, що склалася?

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Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Нормандський формат»: переговори Єрмака і Козака щодо Донбасу

«Лукашенко каже те, що не наважується сказати Путін». Як довго російські війська будуть у Білорусі і чи почнуть наступ на Україну

Чекаємо з «розпростертими обіймами» – військові про можливий наступ Росії

Українська розвідка доповідає, що Росія переозброює бойовиків на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а вздовж кордонів України сконцентрувалися війська Росії. Військові, які перебувають в зоні бойових дій, ставлять під сумнів можливість широкомасштабних бойові дії. Зрештою, вони заявляють, що якщо так станеться, то вони готові до будь-якого сценарію. А ось на кордоні з Росією в Луганській області, де ще в 2014 році з території сусідньої країни артилерією обстріляли міжнародний пункт пропуску «Красна Талівка», у такий сценарій не вірять. Чому? Дивіться у відео Радіо Свобода.

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Як Крим став цвинтарем українських залізничних вагонів?

Крим.Реалії побували у так званому вагоні-салоні, який ходив до Криму. Його побудували в лютому 2014 року. Коли розкішні залізничні апартаменти поставили на рейки, Росія почала окупацію півострова і в Криму цей вагон побував лише кілька разів. Залізничне сполучення із Кримом перервалось в грудні 2014 року. Станом на березень 2014-го, захопленими у Криму опинилися 885 вагонів: вантажних і пасажирських, а також платформи, цистерни і зерновози та інше майно. Чому так сталося? Яких збитків зазнала «Укрзалізниця» внаслідок окупації півострова? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії»

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Україну на «Євробаченні-2022» представить Alina Pash

Співачка Alina Pash перемогла у національному відборі на «Євробачення-2022» і представлятиме Україну на пісенному конкурсі в італійському Турині.

Пісня виконавиці «Тіні забутих предків» отримала найвищу оцінку журі – 8 балів. Глядачі оцінили її виступ у 7 балів. Ці результати в підсумку принесли співачці перше місце в рейтинговій таблиці.

Перед національним відбором Alina Pash потрапила у скандал: користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році. Український суспільний мовник заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю. За інформацією Суспільного, виступ співачки в Криму відбувався на приватному заході.

«Українці чинитимуть опір»

І наостанок – фотокореспондет Радіо Свобода Сергій Нужненко побував на Марші єдності у Києві.

Декілька тисяч людей вийшли на Марш єдності за Україну на тлі загрози нового військового вторгнення Росії на українську територію. Більше фото – тут.

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