Бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню з початку доби – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 30 липня немає бойових втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню.

«Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії 30 липня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі з початку доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.