Бойовики на Донбасі здійснили 6 порушень з початку доби – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 3 серпня зафіксовано шість порушень режиму тиші з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

П’ять випадків пов’язані з веденням вогню по позиціях українських військових, ще один – із прольотом безпілотника з перетином лінії розмежування, ідеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає, вказано в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 3 серпня ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.