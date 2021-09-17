На Донбасі з початку доби зафіксували 2 порушення – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики з початку доби 17 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил двічі порушили режим припинення вогню, повідомили у пресцентрі ООС.

«Поблизу населеного пункту Піски противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, ідеться у вечірньому зведенні.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» інформації про обстріли станом на вечір 17 вересня не наводять.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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