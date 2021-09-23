Інтенсивність бойових дій на Донбасі знизилася – штаб ООС

Інтенсивність бойових дій на Донбасі впродовж останньої доби знизилася, повідомляє у вечірньому зведенні 23 вересня штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили з початку доби один обстріл.

«У напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», – ідеться в повідомленні.

Втрат серед українських військових немає, вказує штаб.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не було повідомлень про бойові дії 23 вересня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.