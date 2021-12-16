Бойовики на Донбасі здійснили 9 обстрілів за добу – пресслужба Обʼєднаних сил

Російські гібридні сили впродовж доби 15 грудня девʼять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів. У районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. У бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. Біля Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм. Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю», – ідеться в ранковому зведенні.

Ще один обстріл – у напрямку Новолуганського – бойовики здійснили вночі 16 грудня, інформують українські військові.

У пресслужбі також повідомляють, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Угруповання «ЛНР» про бойові дії 15 грудня не повідомляло.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у двох порушеннях режиму тиші впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.