Бойовики на Донбасі вчинили 5 порушень за добу – пресслужба ОС

Російські гібридні сили на Донбасі вчинили упродовж доби 20 січня пʼять порушень режиму припинення вогню, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«У бік Опитного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. У напрямку Катеринівки ворог вів вогонь з протитанкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм. Неподалік Марʼїнки противник обстрілював позиції українських військ з ручних та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення», – ідеться в ранковому зведенні.

Втрат серед українських військових немає, додають у пресслужбі.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі околиць Донецька та півдня контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 20 січня не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.