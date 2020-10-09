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09 жовтня 2020, Київ 08:36
Новини | Події

У штабі ООС повідомляють про «тишу» на Донбасі від початку доби

«По всій лінії розмежування спостерігається тиша», – йдеться в повідомленні

Від початку доби 9 жовтня обстрілів на Донбасі не було, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша», – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби, за даними військових, з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували три порушення перемир’я: у районі Пісків й Опитного.

«Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – повідомили у штабі ООС.

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Підтримувані Росією угруповання «ДРН» і «ЛНР» даних про обстріли вранці 9 жовтня не наводять.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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