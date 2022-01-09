На Донбасі зафіксували два порушення режиму тиші, один український військовий травмований – штаб

Протягом дня 9 січня в зоні бойових дій зафіксували два обстріли російських гібридних сил, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Поблизу Попасної штаб зафіксував обстріли з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів.

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Поблизу Катеринівки, за даними командування, бойовики стріляли мінометів, атоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – йдеться в зведенні.

Незаконні збройні угруповання звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованих територій. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.