На Донбасі 20 вересня поранені троє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 20 вересня зазнали поранень троє українських військових, ще один зазнав бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 20 вересня, в угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у двох обстрілах упродовж минулої доби, але про наслідки таких дій не повідомили.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

У незаконному збройному угрупованні «ЛНР» заявили про три обстріли з боку ЗСУ протягом минулої доби.